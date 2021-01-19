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Экс-игрок «Ювентуса» — о 0:2 с «Интером»: улыбка Роналду напоминала гримасу капитуляции

Экс-игрок «Ювентуса» — о 0:2 с «Интером»: улыбка Роналду напоминала гримасу капитуляции
Футбол / Италия 0
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Бывший игрок «Ювентуса» Алессио Таккинарди после матча 18-го тура итальянской Серии А с «Интером» (0:2) поделился мнением о туринской команде.

«Андреа Пирло должен опираться на свой игровой опыт. Он не может использовать тренерский, потому что только начал свой путь в этой профессии, но он должен найти психологический ключ. Он должен выходить из раздевалки со словами „Выходим побеждать“.

Если у кого-то из футболистов возникают сомнения, становится непросто. Прежде всего нужно подобрать ключ к Криштиану Роналду, потому что мне не понравилась его улыбка после матча с „Интером“. Это было похоже на саркастическую гримасу капитуляции. Я играл с лучшими футболистами, как Ибрагимович, и они дают команде всё: счастье, решимость, но и напряжение», — приводит слова Таккинарди La Gazzetta dello Sport.

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