В «Роме» выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В «Роме» выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, тесты двух сотрудников римского клуба на COVID-19 дали положительные результаты. Они были немедленно изолированы, а команда была закрыта на базе в Тригории в качестве мер предосторожности, прописанных в медицинских протоколах.



Ранее счёт матча 1/8 финала Кубка Италии «Рома» — «Специя» был изменён на 0:3. Это произошло из-за того, что римляне провели шесть замен, хотя по регламенту разрешено пять.

Сегодня, 23 января, «Рома» в матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 встретится со «Специей». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало матча — в 17:00 мск.