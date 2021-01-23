Вильмар Барриос: самое важное — это всегда побеждать «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что для него значит противостояние со «Спартаком».



«Первый гол за «Зенит» забил «Спартаку» в принципиальном противостоянии. Что-то такое в тот момент уже, безусловно, знал и понимал. Но совершенно точно ещё не был погружён во всё это на сто процентов. Впоследствии понял, насколько это важное соперничество, в том числе читая и расспрашивая о нём. До сих пор узнаю об этой дуэли что-то новое и теперь прекрасно понимаю: самое важное — всегда обыгрывать «Спартак».



Декабрьскую победу воспринял уже на другом эмоциональном уровне, чем весной 2019-го. Тем более сейчас мы понимали, что «Спартак» — наш прямой соперник в борьбе за титул. И его, тем более дома, обязательно надо обыгрывать, чтобы в лучшем настроении уйти на каникулы и вернуться обратно в чемпионат. Считаю, лично я и команда провели отличный матч», — цитирует Барриоса Матч ТВ.

Вильмар Барриос имеет лучший показатель по отборам в первой части сезона РПЛ