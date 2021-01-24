«Спортинг» обыграл «Брагу» в финале Кубка португальской лиги

Прошёл финальный матч Кубка португальской лиги, в котором «Спортинг» встречался с «Брагой». Игра прошла в Лейрия на стадионе «Магалайш Пессоа» и завершилась победой «Спортинга» со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 41-й минуте забил Педро Порро. Результативной передачей отметился Гонсалу Инасиу. Отметим, по ходу матча главный арбитр встречи Тьягу Мартинш показал шесть жёлтых карточек футболистам «Спортинга». На седьмой добавленной минуте к матчу судья показал прямую красную карточку Педру Гонсалвешу. Футболисты «Браги» по ходу встречи получили две жёлтые карточки.

Напомним, в полуфинале Кубка Португалии «Спортинг» обыграл «Порту» со счётом 2:1, а «Брага» одержала победу в матче с «Бенфикой» со счётом 2:1.