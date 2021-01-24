Конте: скудетто и выход в Лигу чемпионов важнее Кубка Италии, но мы уважаем этот турнир

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом».



«Знаем, что победа в Серии А важна для клуба как в спортивном плане, так и в экономическом. Победа в чемпионате и квалификация в Лигу чемпионов УЕФА важнее Кубка Италии. Конечно, мы по-прежнему уважаем этот турнир и хотим добиться в нём успеха.



Оценим ситуацию перед встречей, посмотрим, кто восстановится, а кому нужно больше игрового времени. Недооценки матча нет. Как всегда, постараемся выиграть. Мы не ограничиваем себя, но нужно найти правильный подход, чтобы обыграть „Милан“ и выйти в полуфинал турнира», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.



Матч «Интер» — «Милан» состоится 26 января на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:45 мск.

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