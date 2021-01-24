Конте: скудетто и выход в Лигу чемпионов важнее Кубка Италии, но мы уважаем этот турнир

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом».
«Знаем, что победа в Серии А важна для клуба как в спортивном плане, так и в экономическом. Победа в чемпионате и квалификация в Лигу чемпионов УЕФА важнее Кубка Италии. Конечно, мы по-прежнему уважаем этот турнир и хотим добиться в нём успеха.
Оценим ситуацию перед встречей, посмотрим, кто восстановится, а кому нужно больше игрового времени. Недооценки матча нет. Как всегда, постараемся выиграть. Мы не ограничиваем себя, но нужно найти правильный подход, чтобы обыграть „Милан“ и выйти в полуфинал турнира», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.
Матч «Интер» — «Милан» состоится 26 января на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:45 мск.
- 24 января 2021
-
11:30
-
11:19
-
11:04
-
10:57
-
10:33
-
10:22
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:47
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
09:13
-
05:23
-
04:33
-
04:12
-
03:42
-
02:45
-
02:12
-
01:42
-
01:23
-
00:54
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:28
-
00:25
-
00:25
-
00:05
-
00:04
-
00:01
- 23 января 2021
-
23:53