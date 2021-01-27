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Фанаты «Зенита» устроили фаер-шоу в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Фанаты «Зенита» устроили фаер-шоу в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
Футбол / РПЛ 0

Болельщики «Зенита» и ветераны петербургского клуба приняли участие в масштабной акции, посвященной 77-летию снятия блокады Ленинграда.

«Вечером 27 января сине-бело-голубые возложили цветы к мемориалу у Малой спортивной арены «Петровский». Затем на берегу Петровского острова, где был совершён холостой выстрел из зенитного орудия. Памятные мероприятия завершились запуском сигнальных ракет и яркой световой инсталляцией над акваторией Невы», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в «Инстаграме».

Операция по прорыву блокады Ленинграда проводилась с 12 по 30 января 1943 года. 18 января блокадное кольцо было прорвано. 27 января 1944 года — день, когда Ленинград был полностью освобождён от блокады.

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