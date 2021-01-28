Роналду нарушил антиковидные правила, чтобы отпраздновать день рождения Джорджины
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил антиковидные правила, сообщает Corriere dello Sport.
Футболист вместе со своей девушкой Джорджиной выехал из Пьемонта в другой регион Италии на горнолыжный курорт, расположенный в долине Валь Вени неподалёку от Курмайора. Пара остановилась в официально закрытом отеле и провела там два дня, празднуя 27-летие девушки. Криштиану и Джорджина катались на снегоходе, о чём свидетельствуют фотографии, появившиеся в Сети. Сообщается, что пара пока не была оштрафована.
Вчера, 27 января, «Ювентус» без Роналду разгромил СПАЛ со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с миланским «Интером». Полуфинальные встречи пройдут 3 и 10 февраля.
«Ювентус» без Роналду разгромил СПАЛ и вышел в полуфинал Кубка Италии
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