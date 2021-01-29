Отец Чепчугова: сказал сыну: «Чушь не пиши». Он пообещал мне больше такое не публиковать

Андрей Чепчугов, отец бывшего вратаря ЦСКА Сергея Чепчугова, рассказал о неоднозначных публикациях сына в социальных сетях. На сегодняшний день некоторые из них были удалены.

«Очень странные публикации. Необычные, нестандартные, не всем понятные. Знаете, это невесёлые шуточки, и для меня тоже. Мы про это вчера почти час говорили. Сказал: «Чушь не пиши. Это некрасиво, никому непонятно и неприятно». Пообещал вроде больше такое не публиковать. Сами видите, где-то идёт недоговор в предложениях. Скажем так, он иногда, бывало, увлекался написанием стихотворений, каких-то ещё моментов. Есть у него такое увлечение – сочинительство. А здесь очень странно… Он, бывает, пофантазировать может. Но здесь какой-то перегиб. Но мы обговорили этот момент.

Связались в тот же день, когда он опубликовал последние фотографии. Я прямо так и спросил — как дела и всё такое. Он говорит: «Да нормально». Вроде и по голосу нормальный был. Никаких предпосылок и переживаний я не увидел. Как обычно. И никаких фантазий в разговоре между нами не было. Я просто ему сказал: «Ты очень странные фото выкидываешь и пояснения под картинками странные». Сказал, что где-то в каких-то предложениях мысль не закончена, где-то очень странный набор слов, даже предложение тяжело прочитать и понять его смысл. Маленько перефантазировано так, что непонятно, чем предложение должно было закончиться.

Он мне сказал, что больше не будет такого. Пообещал убрать — вот и удалил в ту же ночь. То есть вроде как бы адекватно поговорили. И он вроде пообещал… Я ему даже сказал: «Лучше напиши какое-нибудь стихотворение». Потому что знаю, что он, бывает, иногда какие-то четверостишия выкидывает или ещё что-то. Ну вот, честно сказать, в нескольких публикациях под картинками, если вы обратили внимание, он до сих пор пишет – я так понимаю, что он до сих пор тоскует, что у него семья развалилась. Он в каких-то предложениях пишет, что вот, любимая, ты должна ещё то ли понять моё горе. То ли — пишет фразу такую — жаль, что вот так всё получилось. Ну я уже своими словами пересказываю. В том, что они расстались, есть тоска какая-то такая. Это тоже где-то его гнетёт, видать. Потому, может, и вылетают потом всевозможные космические слова, предложения», — сказал Андрей Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сергей Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.