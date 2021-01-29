«Тоскует, что развалилась семья». Зачем экс-вратарь ЦСКА Чепчугов публикует странные фото?

«Инстаграм» Сергея Чепчугова — кладезь странного контента. Экс-вратарь ЦСКА на регулярной основе выкладывает посты странного содержания. Дальше — вирусные публикации, ставшие популярными в социальных сетях.



Чепчугов размышляет.



«Корова медленно бежит, но она способна на многое… Она дает возможность наполниться чистым эликсиром».

Фото: instagram.com/s_chepchugov

Обращается к Дуэйну Джонсону.



«Объятые волокнами, обрушится волна страсти! Капли крови на груди моей твоя! Что ты будешь делать @therock ?».

Устраивает конкурсы среди подписчиков.

Выражает свои мысли на английском.

Порой экс-вратарь ЦСКА постит фотографии без описания.

Ну, и куда же без юмора.

Однако в ночь с 25 на 26 января Чепчугов опубликовал аж 13 постов. На следующий день они были удалены, но Интернет помнит всё. Сначала Сергей опубликовал странное фото ножа, которой вызвал тревогу у отца.

Фото: instagram.com/s_chepchugov

Следом была опубликована собственная фотография на фоне заката. Колорита добавляют шесть хештегов: #Держись, #мир, #роботы, #змеи, #тараканы, #мухи.

Затем было обращение к главе ООН.

Фото: instagram.com/s_chepchugov

Напоследок — ещё одна собственная фотография, но уже на фоне корабля: «Каждый новый день я себя умолял, но бил стену, мои ребра красные на руках».

Фото: instagram.com/s_chepchugov

Мы связались с отцом Сергея — Андреем Чепчуговым. Разузнали, как он относится к подобным публикация сына и почему Чепчугов-младший до сих пор без команды.



— Очень странные публикации. Необычные, нестандартные, не всем понятные. Вчера с ним разговаривал по этому поводу. Знаете, это не весёлые шуточки, и для меня тоже. Мы про это вчера почти час говорили. Сказал: «Чушь не пиши. Это некрасиво, никому непонятно и неприятно». Пообещал вроде больше такое не публиковать. Сами видите, где-то идёт недоговор в предложениях. Скажем так, он иногда, бывало, увлекался написанием стихотворений, каких-то ещё моментов. Есть у него такое увлечение – сочинительство. А здесь очень странно…



— Поток сознания?

— Да-да. Он, бывает, пофантазировать может. Но здесь какой-то перегиб. Но мы обговорили этот момент. Долго говорили.



— Когда вы с ним связались?

— В тот же день, когда он опубликовал последние фотографии.



— О чём говорили? Что спросили?

— Я прямо так и спросил — как дела и всё такое. Он говорит: «Да нормально». Вроде и по голосу нормальный был. Никаких предпосылок и переживаний я не увидел. Как обычно. И никаких фантазий в разговоре между нами не было. Я просто ему сказал: «Ты очень странные фото выкидываешь и пояснения под картинками странные». Сказал, что где-то в каких-то предложениях мысль не закончена, где-то очень странный набор слов, даже предложение тяжело прочитать и понять его смысл. Маленько перефантазировано так, что непонятно, чем предложение должно было закончиться.



— Что ответил?

— Он ответил, что больше не будет такого. Пообещал убрать. Я сегодня ещё не заходил.



— Убрал уже.

— Вот, сразу ночью и убрал. Потому что сказал: «Я сейчас уберу». То есть вроде как бы адекватно поговорили. И он вроде пообещал… Я ему даже сказал: «Лучше напиши какое-нибудь стихотворение». Потому что знаю, что он, бывает, иногда какие-то четверостишия выкидывает или ещё что-то. Ну вот, честно сказать, в нескольких публикациях под картинками, если вы обратили внимание, он до сих пор пишет – я так понимаю, что он до сих пор тоскует, что у него семья развалилась. Он в каких-то предложениях пишет, что вот, любимая, ты должна ещё то ли понять моё горе. То ли пишет фразу такую — жаль, что вот так всё получилось. Ну я уже своими словами пересказываю. В том, что они расстались, есть тоска какая-то такая. Это тоже где-то его гнетёт, видать. Потому, может, и вылетают потом всевозможные космические слова, предложения.

Возвращение в большой футбол откладывается

— Разговаривал с Сергеем в начале декабря. У него было желание возобновить карьеру. Он сказал, что постарается попасть на зимние сборы. Говорил, что тренируется и хочет вернуться в футбол.

— Вот я у вас и читал. Слежу, конечно.

Вечный дублёр Акинфеева. Куда пропал Сергей Чепчугов Нет, он ещё не закончил (официально). Ждём камбэка?

— Как вы думаете, почему пока не получается вернуться?

— Ему уже 35 лет, скоро 36. Мы беседовали с лета, вообще постоянно беседуем про спорт. У него же был ещё и год назад вариант, и полтора года назад – уйти в «Торпедо», обратиться к Игнашевичу, с которым он вместе играл. Думаю, вы знаете. Они дружили в ЦСКА. Мы с ним несколько раз на эту тему говорили. Когда он играл в ЦСКА, там Игнашевич играл — и Алдонина он захватил. Два тренера «Торпедо». И он в принципе год назад… Он же начинал бегать, штангой заниматься — типа форму поднаберу и на какие-нибудь сборы попробую попасть. То есть желанием горел, оно было. Потом, где-то прошлым летом, у него мысль появилась — вернуться в Красноярск, где он начинал. И сейчас в красноярской команде тот тренер, у которого он начинал — Алфёров есть такой. Второй момент, когда можно было продолжить карьеру, он говорит: «Желание есть в «Енисей» [перейти]». Я говорю: «Да ради бога, ты сейчас свободный, бесплатный».



— А в клубе не против были, если бы он сказал — хочу?

— Да вы знаете, я его долблю полгода. Сейчас позвонил президент клуба — Ивахов такой есть.



— Вам позвонил?

— Нет-нет. Вот в данный момент Ивахов является президентом клуба. И Сергей сказал: «Позвоню Ивахову и скажу, что я готов приехать на сборы», — мы разговаривали на эту тему в декабре. Почему бы красноярской команде, играющей в первой лиге, не взять опытного голкипера в команду? Да, был некоторый пробел, но мастерство-то ведь никуда не делось. Он периодически мне говорит, что нужно набирать форму. Но я ему 100 раз объяснял, что для того и нужны сборы, чтобы набирать форму. Шансы были продолжить карьеру, но когда все команды поехали на сборы, он пошёл на попятную.



— Если бы Чепчугов попросился на сборы в «Енисей» — его взяли бы с собой?

— Думаю, да. Как вы знаете, заманить любого футболиста в Красноярск — сложная задача. Недавно клуб подписал контракт с одним вратарём, но второй совсем молодой. Третий — вовсе «зелёный». Если бы хорошо показал себя на сборах, глядишь, остался бы в команде.

Разговор со Слуцким. Гордость Красноярска

— Если вспоминать события десятилетней давности, у нас же помимо ЦСКА был вариант с «Локомотивом» и «Динамо».



— Думаете, нужно было выбрать другую команду?

— Мы встречались со Слуцким, он нам тогда сказал: «Мы на тебя надеемся на 120%. Акинфеев в ближайшее время должен перейти в «Манчестер Юнайтед», нужно будет подождать полгода». Герман Ткаченко, наш агент, тоже присутствовал на встрече. Он нам пообещал что решит все вопросы. Мы могли на следующий день встретиться с представителями «Локомотива» и «Динамо», но Герман там уже побывал. Сказал нам: «ЦСКА — самый надёжный вариант, потому что Акинфеев уезжает». Кто откажется после таких слов? Остановились на ЦСКА, да и клуб прославленный. Всё смотрелось здорово. Но историю вы знаете — Акинфеев остался, а Сергей завис на лавочке.

10 игроков, загубивших свою карьеру в ЦСКА Причины разные: травмы, алкоголь, азартные игры.

— Как можете описать карьеру Сергея в ЦСКА?

— Красноярск гордится, что земляк выступал за ЦСКА.



— Наверняка до сих пор вспоминают матч против «Реала» в Москве?

— Да, это, наверное, самый памятный матч. Я тогда был в переполненных «Лужниках». Сергея ещё признали лучшим игроком матча.

Криштиану Роналду против Сергея Чепчугова Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Аленичев «зачехлил» Чепчугова в «Енисее?»

— Почему Сергея покинул «Енисей»?

— Были разногласия с тренером. Когда Сергея звали в «Енисей», у команды была задача выйти из первой лиги в РПЛ. Он дал добро на переход, потому что устал сидеть в запасе — даже пошёл на значительное уменьшение по зарплате. Под выход в РПЛ в команду взяли Аленичева. Он привёз своего вратаря Филиппова — выступал за «Спартак-2». Если не ошибаюсь, у них (Аленичева и Филиппова) даже один агент. Но Сергей приехал в Красноярск и сразу же стал первым номером. Стабильно играл, команда шла в тройке. Спустя некоторое время на тренировке получил сотрясение мозга — засадили мячом в упор. Как минимум, выбыл на несколько недель. Вскоре Сергей восстановился, а на носу как раз была кубковая игра с «Ахматом». Аленичев выжидал момент, чтобы поставить Филиппова на ворота, но Сергей был сильнее. Как только сын поправился, Аленичев поставил его на кубковую игру против грозненской команды. Тренер, видимо, не верил в успех, даже убрал пару основных игроков.



— Что было дальше?

— «Енисей» разгромил «Ахмат» со счётом 3:0, а Сергея признали лучшим игроком матча. Справедливости ради стоит отметить, он действительно провёл хороший матч. Но на следующую игру чемпионата Аленичев поставил в рамку своего Филиппова. Ну, Сергей на эмоциях и высказал Аленичеву. С одной стороны, можно понять: только восстановился, провёл отличный матч в Кубке и снова на лавку. Полгорода удивилось: «Почему не Сергей стоит, который здорово отстоял в последнем матче?».

Сергей Чепчугов Фото: Пресс-служба ФК «Енисей»

— У Чепчугова и Аленичева случился конфликт?

— Да, как раз на этой почве. Я сам бывший спортсмен — играл в хоккей с мячом. Понимаю эмоции сына: сегодня ты лучший, а завтра тебя в состав не ставят. Аленичев зачехлил Сергея. После этого его хотели оперативно убрать из клуба, но по решению команды (голосовали игроки), он остался. Доиграли до зимы, Аленичев снова предпринял попытку убрать Сергея — отказывался брать его на сборы. Сам президент клуба сказал ему: «Он наш земляк, мы не можем вот так с ним расстаться», но после первого сбора тренер всё же нашёл повод не брать Сергея на второй сбор.



— Может, на первом сборе случился очередной конфликт?

— Я спрашивал у Сергея: «Ты опять что-то наговорил?», но вроде как ничего такого не было.



— Есть обида на Аленичева?

— Он великий и хороший футболист, но заточил камень на Сергея.



— Вы сами как думаете, нужно ли было на эмоциях выговаривать тренеру?

— Нет, конечно. Надо терпеть все эти дела. Тренер — это тренер. Нужно было перетерпеть, затем пахать и пахать. Сейчас он и сам понимает это.



— После того, как Сергей покинул «Енисей», были варианты продолжения карьеры?

— Он же не планировал, что карьера в «Енисее» так быстро закончится. Как только Сергей приехал в Москву, появился вариант с «Анжи». Но из-за финансовых условий не договорились. На место Чепчугова взяли Дюпина — сейчас он в «Рубине». Потерял год.



— Думаете, уже не получится вернуться в футбол?

— До Нового года я горел желанием… Думал, что сможет вернуться. Но сейчас, наверное, он уже не сделает шаг в сторону футбола.



— Обидно?

— Очень. Мы, конечно, будем говорить на эту тему, но всё же далековато друг от друга живём. Телефонные разговоры — это одно, личная беседа — совсем другое. Хотя и по телефону мы можем часами разговаривать, да и понимаем друг друга хорошо, но… Неоднократно говорили про возвращение — к лету мог спокойно быть в одном из клубов… Рыжиков же стоит до 41 года, да ещё и в РПЛ!