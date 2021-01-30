Главный тренер «Аль-Садд» Хави признан лучшим тренером месяца в Катаре, сообщается в официальном «Инстаграме» чемпионата.
В январе «Аль-Садд» под руководством Хави провёл 4 матча, одержав все победы. При этом, он выиграл все матчи с общей разницей мячей 23:1. На данный момент «Аль-Садд» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Катара, набрав 41 очко. Ближайшего конкурента в лице «Лехвии» команда опережает на 13 очков.
Напомним, Хави отклонил предложение возглавить «Барселону», так как посчитал себя не готовым к работе с большим европейским клубом. Несмотря на это, ряд кандидатов на пост президента каталонского клуба по-прежнему рассчитывает пригласить Хави.
Хави возглавил «Аль-Садд» в 2019 году. Договор специалиста с клубом содержит опцию, позволяющую уйти в «Барселону".
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