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Хави признан лучшим тренером месяца в Катаре

Хави признан лучшим тренером месяца в Катаре
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Аль-Садд» Хави признан лучшим тренером месяца в Катаре, сообщается в официальном «Инстаграме» чемпионата.

В январе «Аль-Садд» под руководством Хави провёл 4 матча, одержав все победы. При этом, он выиграл все матчи с общей разницей мячей 23:1. На данный момент «Аль-Садд» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Катара, набрав 41 очко. Ближайшего конкурента в лице «Лехвии» команда опережает на 13 очков.

Напомним, Хави отклонил предложение возглавить «Барселону», так как посчитал себя не готовым к работе с большим европейским клубом. Несмотря на это, ряд кандидатов на пост президента каталонского клуба по-прежнему рассчитывает пригласить Хави.

Хави возглавил «Аль-Садд» в 2019 году. Договор специалиста с клубом содержит опцию, позволяющую уйти в «Барселону".

Фонт: в случае моего избрания Хави сразу приступит к работе в «Барселоне»
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