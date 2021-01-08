Фонт: в случае моего избрания Хави сразу приступит к работе в «Барселоне»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что в случае его избрания бывший полузащитник команды Хави Эрнандес вернётся в клуб. В настоящее время Хави возглавляет катарский клуб «Аль Садд». Ранее неоднократно сообщалось, что руководство «Барселоны» хочет видеть испанца на посту главного тренера команды. Сам Хави пока решил остаться в катарском клубе, чтобы набраться больше опыта.
«25 января, на следующий день после выборов, в случае моего избрания Хави начнёт анализировать весь наш футбольный проект. А как только в Катаре в апреле завершится футбольный сезон, он к нам присоединится.
Мечта Хави — тренировать «Барселону». Мы хотим, чтобы Хави отвечал за футбольную структуру. У него будет достаточно власти, чтобы принимать ключевые решения. А когда «Барселоне» он понадобится в качестве тренера, он сразу возглавит команду», — цитирует Фонта Marca.
- 8 января 2021
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