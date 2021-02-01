Куман — об утечке данных зарплаты Месси: нужно помнить, сколько он всего сделал для клуба

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после матча 21-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (2:1) высказался об утечке финансовых данных контракта с капитаном команды Лионелем Месси. Ранее в испанской прессе появилась статья, согласно которой за четыре года Месси заработает в «Барселоне» € 555 млн.
Куман заступился за аргентинского нападающего. В матче с «Атлетиком» он стал автором первого гола, мастерски исполнив штрафной.
«Люди, опубликовавшие информацию, хотели навредить игроку, которому мы все обязаны, которого мы уважаем за всё, что он сделал для клуба и футбола. Сегодня он доказал, что является прирождённым победителем.
Нужно смотреть на то, что принёс клубу Месси с тех пор, как начал выступать за «Барселону». Он помог клубу вырасти и выиграть важные титулы. Я не знаю, как вся эта история повлияет на его будущее», — цитирует Кумана beIN Sports.
- 1 февраля 2021
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