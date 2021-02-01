Лапорта: Месси генерирует треть от общих доходов «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны», а ныне претендент на пост Жоан Лапорта высказался о ситуации с контрактом нападающего каталонцев Лионеля Месси.



«Я сделаю всё возможное, чтобы Месси продолжил карьеру в „Барселоне“. Есть основания полагать, что он хочет остаться, но ему нужен чёткий спортивный проект. Он хочет, чтобы команда была конкурентоспособной. Вчера я написал ему сообщение, чтобы ободрить. Написал, чтобы он не обращал внимания на последние новости, потому что в клубе все хотят, чтобы он остался.



Это довольно болезненные вещи, потому что они бьют по клубу. Ситуация в „Барселоне“ не обусловлена контрактом Месси. Он приносит больше дохода, чем стоит. Месси генерирует треть от общих доходов „Барселоны“. 8 из 10 проданных футболок клуба продаются с фамилией Лионеля», — приводит слова Лапорта Sport.es.

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