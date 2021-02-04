Виктор Гончаренко: в ЦСКА многие заслуживают быть в первом составе, приходится выбирать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты товарищеских матчей с «Мурсией» (3:1) и «Ла-Унионом» (6:2).



«Мы проделываем очень хорошую работу на тренировках, все ребята в хорошем состоянии, и все заслуживают, чтобы номинально играть в первом составе. Но нам нужно было каким-то образом разделить футболистов, чтобы они могли сыграть утром и вечером.



Атакуем мы очень хорошо. И утром, и вечером было хорошее сопротивление от соперников. «Мурсия» после первого матча проанализировала ошибки, сделала выводы, но всё равно мы находили лазейки и создавали моменты. Что касается обороны, будем планомерно улучшать этот аспект и позиционную атаку.



В ЦСКА многие заслуживают номинально быть в первом составе, но приходится выбирать. С одной стороны, кого-то надо поддерживать. С другой стороны, нужно наигрывать состав», — сказал Гончаренко в интервью пресс-службе «армейцев».

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