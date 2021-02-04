Геннадий Орлов: великий русский народ забыл о сочувствии и сострадании

Комментатор Геннадий Орлов высказался о нынешней ситуации в российском обществе на фоне протестных акций во многих городах.



«Сочувствие и сострадание — это сегодня главное, о чём забыл великий русский народ. Большая агрессивность. Нужно выходить из этой ситуации. Друзья, мы сами должны из неё выходить. Если мы не будем жалеть людей, которых избивают… Правильно их избивают или нет, а чаще всего неправильно. Мы же видим это всё. Недовольство же есть в обществе.



Поэтому у меня как у журналиста с большим стажем одно понимание ситуации. Сострадание к людям, особенно к обиженным. Какая разница, как он думает и что он думает? Он человек — это самое главное», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».