У Ордеца мышечный дискомфорт, Паршивлюк и Скопинцев близки к возвращению

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о кадровых решениях в товарищеском матче с «Рубином» (3:2), а также рассказал о ситуации с травмированными.



«Не рисковали ли, что взяли 13 футболистов на игру? Для нас было важно распределить грамотно нагрузку на всех игроков. Вчера ребята сыграли 90 минут, плюс было две замены. Сегодня мы сыграли по той же схеме. Парни получили хорошую закалку, забили решающий мяч.



Почему Моро играл защитника, а Ордеца заменили? Мы решили не рисковать, он почувствовал небольшой мышечный дискомфорт. Замена была связана именно с этим. У нас достаточно хорошая ситуация с лазаретом. Практически никого нового нет. Паршивлюк и Скопинцев очень близки к тому, чтобы начать тренироваться с общей группой. Но этого пока нельзя сказать о Клинтоне Н’Жье», — сказал Шварц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Шварц отреагировал на победный гол Комличенко на 93-й минуте матча с «Рубином»