Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

У Александра Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава

У Александра Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил ушиб в области коленного сустава в товарищеском матче с «Ригой».

«Во время первичного осмотра Александра Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава. В ближайшее время нашему форварду предстоит МРТ», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Напомним, Соболев не смог продолжить матч и покинул поле хромая, в сопровождении медиков. Тренерский штаб красно-белых 10 минут не проводил замену, москвичи играли в меньшинстве. Затем вместо Александра на поле вышел Эсекьель Понсе.

Напомним, в ноябре 2020 года Соболев перенёс операцию на колене. Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, подписав арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021