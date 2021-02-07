У Александра Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил ушиб в области коленного сустава в товарищеском матче с «Ригой».



«Во время первичного осмотра Александра Соболева диагностирован ушиб в районе коленного сустава. В ближайшее время нашему форварду предстоит МРТ», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».



Напомним, Соболев не смог продолжить матч и покинул поле хромая, в сопровождении медиков. Тренерский штаб красно-белых 10 минут не проводил замену, москвичи играли в меньшинстве. Затем вместо Александра на поле вышел Эсекьель Понсе.



Напомним, в ноябре 2020 года Соболев перенёс операцию на колене. Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, подписав арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн.