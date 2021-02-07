Джибриль Сиссе поделился эмоциями от стамбульского финала Лиги чемпионов в 2005 году

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Джибриль Сиссе рассказал об эмоциях перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2004/2005 с «Миланом» (3:3, 3:2 по пенальти).
«Перед финалом Лиги чемпионов сезона-2004/2005 я, по-моему, в предыдущем матче забил два гола в ворота „Астон Виллы“. Всегда старался быть не слишком самоуверенным, но тогда подумал: „Ладно, у тебя есть шанс выйти в финале в стартовом составе, ты в форме“. Тогда я был в хорошей форме.
Рафаэль Бенитес не объявляет состав до самого матча. И вот составы готовы. Увидел, что я на скамейке запасных. Но Рафа всегда держал тебя в напряжении до самого конца матча, и именно это мне в нём нравилось. Я был немного разочарован, но было чудом уже просто оказаться там. Шесть месяцев назад я ходил на костылях и даже не был уверен, что смогу снова играть в футбол.
Когда меня спрашивают, какое было давление, честно говоря, даже не чувствовал давления. Чувствовал себя счастливым, благословенным. В среднем только один из 10 игроков вернулся в футбол после такого перелома ноги, как у меня. И я был именно этим счастливчиком.
Подходя к точке во время серии пенальти, сказал себе: „Джиб, если ты здесь, это уже благословение, так что просто делай то, что должен.“ Именно это я и сделал, реализовав удар», — цитирует Сиссе Daily Mail.
Джибриль Сиссе с 2004 по 2006 год выступал за «Ливерпуль». В 2006 году в составе мерсисайдцев французский нападающий стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
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