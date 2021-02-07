Ибрагимович забил 500-й гол на клубном уровне
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в матче с «Кротоне» забил 500-й гол на клубном уровне.
На 31-й минуте встречи 39-летний футболист открыл счёт, забив точным ударом в девятку после голевой передачи нападающего Рафаэля Леау.
В период с 1999 по 2001 год Ибрагимович забил 18 голов за шведский «Мальмё», затем перешёл в амстердамский «Аякс», где забил 48 мячей. В 2004 году он переехал в Италию и забил 26 голов в двух сезонах, выступая за туринский «Ювентус». На счету Ибрагимовича также 66 мячей в футболке «Интера», 22 — за «Барселону», 156 — за «ПСЖ», 29 — за «Манчестер Юнайтед», 53 — за «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе «Милана» шведский форвард забил 82 мяча.
В матчах за сборную Швеции на счету Ибрагимовича 62 гола.
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