Арбитр АПЛ попросил не назначать его на матчи после оскорблений и угроз в соцсетях

Судья английской Премьер-лиги Майк Дин попросил не назначать его на матчи после оскорблений и угроз в его адрес в социальных сетях, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 52-летний рефери подвергся критике за удаление полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Томаша Соучека в матче 23-го тура с «Фулхэмом» (0:0). Майк показал хавбеку красную карточку за агрессивное поведение после того, как Соучек ударил нападающего хозяев Александра Митровича. Этот инцидент был признан ошибочным, Томаш задел серба случайно.

Этот эпизод произошёл через четыре дня после того, как Дин удалил защитника «Саутгемптона» Яна Беднарека за нарушение в своей штрафной в матче 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Это удаление также было отменено после апелляции.