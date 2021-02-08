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Футболистке «МЮ» Лорен Джеймс адресовали эмодзи с обезьянами в «Инстаграме»

Футболистке «МЮ» Лорен Джеймс адресовали эмодзи с обезьянами в «Инстаграме»
Футбол / Англия 0
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Футболистка «Манчестер Юнайтед» Лорен Джеймс подверглась расистскому оскорблению в «Инстаграме».

19-летней футболистке адресовали эмодзи с обезьянами под одним из её постов в «Инстаграме».

Расистское оскорбление в адрес Лорен Джеймс

Расистское оскорбление в адрес Лорен Джеймс

Фото: сторис футболистки «МЮ»

«Спасибо всем за поддержку. К сожалению, это случилось не в первый и не в последний раз. Нам нельзя спокойно относиться к подобному. Надо кричать, шуметь, пока не начнут предпринимать реальные шаги. Я не из тех, кто много говорит. Может быть, это потому, что я молода, или потому, что это подталкивает к новым оскорблениям. Но я просто больше не могла молчать.

Если мы будем все вместе, мы сможем что-то изменить. Всем, кто подвергается такому же насилию, но не высказывается, страдает в одиночестве и не имеет людей вокруг себя, какие есть у меня, оставайтесь сильными и знайте, что мы сражаемся с этим как единое целое 👊🏻👊🏼👊🏽👊🏾👊🏿», – написала футболистка под постом на своей странице в «Инстаграме».

На прошлой неделе её брат, защитник «Челси» Рис Джеймс, получил оскорбления подобного толка в одной из социальных сетей.

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