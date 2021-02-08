Источник: матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» состоится в Варшаве

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Челси» состоится в Варшаве, сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, встреча, которая намечена на 23 февраля, перенесена из Мадрида в Польшу в связи с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ответная встреча состоится 17 марта.
Ранее УЕФА объявил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 февраля. Напомним, немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу 30 января.
- 8 февраля 2021
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