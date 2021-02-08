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«Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира благодаря дублю Левандовского

«Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира благодаря дублю Левандовского
Футбол / Германия 0

В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» встречался с мюнхенской «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар) и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.

На 17-й минуте встречи счёт открыл польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Результативную передачу отдал форвард мюнхенцев Серж Гнабри. Во втором тайме, на 85-й минуте, Левандовски оформил дубль, забив гол после передачи нападающего Лероя Зане.

Таким образом, «Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с мексиканским клубом «УАНЛ Тигрес». Встреча состоится 11 февраля. Начало матча — в 21:00 мск. В матче за 3-е место «Аль-Ахли» встретится с бразильским клубом «Палмейрас».

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала
08 февраля 2021, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Окончен
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Левандовски – 17'   0:2 Левандовски – 85'
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