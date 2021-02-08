«Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира благодаря дублю Левандовского
В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» встречался с мюнхенской «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар) и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.
На 17-й минуте встречи счёт открыл польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Результативную передачу отдал форвард мюнхенцев Серж Гнабри. Во втором тайме, на 85-й минуте, Левандовски оформил дубль, забив гол после передачи нападающего Лероя Зане.
Таким образом, «Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с мексиканским клубом «УАНЛ Тигрес». Встреча состоится 11 февраля. Начало матча — в 21:00 мск. В матче за 3-е место «Аль-Ахли» встретится с бразильским клубом «Палмейрас».
Рекомендуем вам
- 8 февраля 2021
-
22:53
-
22:44
-
22:38
-
22:26
-
22:23
-
22:05
-
22:01
-
21:58
-
21:46
-
21:38
-
21:36
-
21:35
-
21:26
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:39
-
20:34
-
20:24
-
20:24
-
20:20
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:49
-
19:43
-
19:42
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам