«Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира благодаря дублю Левандовского

В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» встречался с мюнхенской «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар) и завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.



На 17-й минуте встречи счёт открыл польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Результативную передачу отдал форвард мюнхенцев Серж Гнабри. Во втором тайме, на 85-й минуте, Левандовски оформил дубль, забив гол после передачи нападающего Лероя Зане.



Таким образом, «Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с мексиканским клубом «УАНЛ Тигрес». Встреча состоится 11 февраля. Начало матча — в 21:00 мск. В матче за 3-е место «Аль-Ахли» встретится с бразильским клубом «Палмейрас».