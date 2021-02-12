Четыре клуба АПЛ поспорят за полузащитника «Сампдории»

Вингер «Сампдории» Миккель Дамсгор стал трансферной целью сразу четырёх клубов английской Премьер-лиги.



Как сообщает Daily Star, «Саутгемптон», «Лидс Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед» готовы соперничать с «Тоттенхэм Хотспур» за 20-летнего датчанина. Руководство «блучеркьяти» не против отпустить Дамсгора в летнее трансферное окно и хочет выручить с его продажи не менее € 18 млн.



Миккел Дамсгор перешёл в «Сампдорию» 1 сентября 2020 года из «Норшеланна». За его переход генуэзский клуб заплатил € 6,5 млн. Его контракт с «блучеркьяти» действует до 30 июня 2024 года.



В Серии А сезона-2020/2021 Дамсгор провёл 22 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего датчанина в € 8 млн.

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