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«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Сампдории». На игрока также претендует «Ювентус»

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Сампдории». На игрока также претендует «Ювентус»
Футбол / Англия 0

Фланговый полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор попал на радары селекционной службы «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Tuttosport.

Кандидатуру Дамсгора поддерживает наставник «шпор» Жозе Моуриньо. На 20-летнего датчанина также претендует туринский «Ювентус», но сам игрок предпочитает переезд в английскую Премьер-лигу. Миккель считает, что в составе «старой синьоры» у него меньше шансов закрепиться, нежели в стане «Тоттенхэма».

В сезоне-2020/2021 Дамсгор провёл за «Сампдорию» 22 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в € 8 млн. Миккель считается одним из наиболее перспективных игроков итальянского чемпионата на сегодняшний день.

Напомним, «Сампдория» арендовала 28-летнего нападающего «Брешии» Эрнесто Торрегросса.

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