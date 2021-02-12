«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Сампдории». На игрока также претендует «Ювентус»

Фланговый полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор попал на радары селекционной службы «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Tuttosport.
Кандидатуру Дамсгора поддерживает наставник «шпор» Жозе Моуриньо. На 20-летнего датчанина также претендует туринский «Ювентус», но сам игрок предпочитает переезд в английскую Премьер-лигу. Миккель считает, что в составе «старой синьоры» у него меньше шансов закрепиться, нежели в стане «Тоттенхэма».
В сезоне-2020/2021 Дамсгор провёл за «Сампдорию» 22 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в € 8 млн. Миккель считается одним из наиболее перспективных игроков итальянского чемпионата на сегодняшний день.
Напомним, «Сампдория» арендовала 28-летнего нападающего «Брешии» Эрнесто Торрегросса.
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