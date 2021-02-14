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«Брайтон», владея заметным преимуществом, не смог обыграть «Астон Виллу»

«Брайтон», владея заметным преимуществом, не смог обыграть «Астон Виллу»
Футбол / Англия 0
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В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» завершился заключительный матч субботней программы 24-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла». Команды не выявили победителя, сыграв вничью — 0:0.

Хозяева владели большим преимуществом, нанеся 26 ударов по воротам бирмингемцев. Гости в свою очередь нанесли всего 4 выстрела по воротам голкипера «Брайтона» Роберта Санчеса.

Подопечные Грэма Поттера в 24 матчах набрали 26 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от зоны вылета на 11 очков. «Астон Вилла» (36) — на 8-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.

Матч первого круга «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» состоялся 21 ноября 2020 года и завершился победой «чаек» со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
13 февраля 2021, суббота. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
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