«Бавария» может столкнуться с проблемами в осуществлении трансфера защитника «Норвич Сити» Максимилиана Ааронса.

Как сообщает Sky Sports, «канарейки» планируют выручить с продажи 21-летнего англичанина € 40 млн, что намного больше суммы, которую мюнхенцы готовы потратить на покупку правого защитника в летнее трансферное окно.



Руководство «Баварии» уже два года следит за выступлениями Ааронса и уже ни раз предпринимало попытки приобрести защитника. Однако «Норвич» не спешит обсуждать сделку и предпочёл бы провести переговоры в конце сезона. В настоящее время «канарейки», набрав 58 очков, занимают первое место в турнирной таблице Чемпионшипа и стремятся сосредоточить своё внимание на немедленном возвращении в английскую Премьер-лигу.



Действующий контракт Максимилиана Ааронса с «Норвич Сити» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 20 млн.