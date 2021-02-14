Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Баварии» нужен молодой лидер «Норвича». На игрока также претендуют «Барселона» и «МЮ»

Правый защитник «Норвич Сити» Максимилиан Ааронс с большой долей вероятности пойдёт на повышение ближайшим летом. На 21-летнего британца претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Согласно сведениям Daily Mail, скауты «Баварии» следят за прогрессом Ааронса на протяжении двух сезонов. Именно мюнхенский клуб лидирует в гонке за право подписания игрока. Действующий контракт Макса с «Норвичем» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает британского латераля в € 20 млн.

«Канарейки» не отрицают интерес к Ааронсу со стороны топ-клубов, но хотят отложить переговоры по нему до летнего трансферного окна.

Напомним, ранее «Бавария» уже объявила о подписании защитника «РБ Лейпцига» Деотшанкюля Юпамекано. 22-летний француз начнёт выступать за чемпиона Германии с 1 июля 2021 года.