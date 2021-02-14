«Баварии» нужен молодой лидер «Норвича». На игрока также претендуют «Барселона» и «МЮ»

Правый защитник «Норвич Сити» Максимилиан Ааронс с большой долей вероятности пойдёт на повышение ближайшим летом. На 21-летнего британца претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
Согласно сведениям Daily Mail, скауты «Баварии» следят за прогрессом Ааронса на протяжении двух сезонов. Именно мюнхенский клуб лидирует в гонке за право подписания игрока. Действующий контракт Макса с «Норвичем» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает британского латераля в € 20 млн.
«Канарейки» не отрицают интерес к Ааронсу со стороны топ-клубов, но хотят отложить переговоры по нему до летнего трансферного окна.
Напомним, ранее «Бавария» уже объявила о подписании защитника «РБ Лейпцига» Деотшанкюля Юпамекано. 22-летний француз начнёт выступать за чемпиона Германии с 1 июля 2021 года.
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