«Бенфика» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 23:00
Сегодня, 18 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Бенфика» — «Арсенал». Встреча пройдёт на нейтральном стадионе «Олимпико» в Риме. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бенфика» — «Арсенал».
Матч обслужит бригада арбитров из Турции, которую возглавит Джюнейт Чакыр. Ассистенты — Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Халис Озкахья
Ответный матч состоится 25 февраля на пирейском стадионе «Караискакис» (Греция). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира обыграла миланский «Интер». «Бенфика» попала в 1/16 финала Лиги Европы, заняв второе место в группе D. «Арсенал» занял первое место в турнирной таблице группы B.
Матч Лиги Европы «Бенфика» — «Арсенал» перенесён на стадион «Олимпико» в Риме
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