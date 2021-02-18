«Бенфика» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 23:00

Сегодня, 18 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Бенфика» — «Арсенал». Встреча пройдёт на нейтральном стадионе «Олимпико» в Риме. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бенфика» — «Арсенал».



Матч обслужит бригада арбитров из Турции, которую возглавит Джюнейт Чакыр. Ассистенты — Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Халис Озкахья



Ответный матч состоится 25 февраля на пирейском стадионе «Караискакис» (Греция). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира обыграла миланский «Интер». «Бенфика» попала в 1/16 финала Лиги Европы, заняв второе место в группе D. «Арсенал» занял первое место в турнирной таблице группы B.

Матч Лиги Европы «Бенфика» — «Арсенал» перенесён на стадион «Олимпико» в Риме