«Эрлинг – абсолютная машина». Ройс – о дублях Холанда в ворота «Севильи» и «Шальке»

31-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о впечатляющей результативности одноклубника Эрлинга Холанда, который отметился дублями в ворота «Шальке-04» (4:0) и «Севильи» (3:2).

«Эрлинг — абсолютная машина. Он очень голоден до голов. Вы видите это в каждой игре. Мы надеемся, что это будет продолжаться, как можно дольше. Его позитивная энергия на поле подталкивает всех нас», — цитирует Ройса Goal со ссылкой на Sky Germany.

В текущем сезоне 20-летний Холанд принял участие в 26 встречах «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился 29 забитыми мячами и 7 результативными передачами.



Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» пройдёт в Дортмунде во вторник, 9 марта. Начало встречи — в 23:00 мск.