«Боруссия» Д разгромила «Шальке». На счету Холанда дубль

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) и завершилась со счётом 0:4.

«Боруссия» забила два гола в конце первого тайма. На 42-й минуте забил Джейдон Санчо, на 45-й минуте — Эрлинг Холанд. После перерыва, на 60-й минуте, третий гол «шмелей» на счету Рафаэла Геррейры. Финальную точку в матче на 79-й минуте поставил Эрлинг Холанд, записавший на свой счёт дубль. У «Шальке» также было несколько голевых моментов в ходе встречи, но «горняки» не смогли их реализовать.

«Боруссия», набрав 36 очков в 22 матчах, занимает 6-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Шальке» (9) — в зоне вылета, на 18-м месте.