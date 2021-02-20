Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» Д разгромила «Шальке». На счету Холанда дубль

«Боруссия» Д разгромила «Шальке». На счету Холанда дубль
Футбол / Германия 0

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) и завершилась со счётом 0:4.

«Боруссия» забила два гола в конце первого тайма. На 42-й минуте забил Джейдон Санчо, на 45-й минуте — Эрлинг Холанд. После перерыва, на 60-й минуте, третий гол «шмелей» на счету Рафаэла Геррейры. Финальную точку в матче на 79-й минуте поставил Эрлинг Холанд, записавший на свой счёт дубль. У «Шальке» также было несколько голевых моментов в ходе встречи, но «горняки» не смогли их реализовать.

«Боруссия», набрав 36 очков в 22 матчах, занимает 6-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Шальке» (9) — в зоне вылета, на 18-м месте.

Германия - Бундеслига. 22-й тур
20 февраля 2021, суббота. 20:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
0 : 4
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Санчо – 42'   0:2 Холанд – 45'   0:3 Геррейру – 60'   0:4 Холанд – 79'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021