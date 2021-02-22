«Реал» подозревают в мошенничестве на € 200 млн

Руководство «Реала» подозревается в мошенничестве при продаже имиджевых прав клуба, сообщает Spiegel со ссылкой на Football Leaks.



По информации источника, в 2016 году «Реал» начала вести переговоры с американским инвестиционным фондом Providence о продаже имиджевых прав клуба в интернете. В следующем году стороны заключили контракт на € 200 млн сроком на четыре года. Предполагалось, что средства пойдут на реконструкцию домашнего стадиона мадридцев «Сантьяго Бернабеу».



Стало известно, что «Реал» заключил сделку с двумя дочерними компаниями фонда, расположенными на Каймановых островах. Эти компании были основаны в начале 2017 года и имели капитал в размере € 20 тыс. Таким образом мадридский клуб мог попытаться уйти от налогов в Испании. Отмечается, что в «Реале» были осведомлены о том, что эта сделка может быть расценена как мошенничество.