Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» подозревают в мошенничестве на € 200 млн

«Реал» подозревают в мошенничестве на € 200 млн
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Руководство «Реала» подозревается в мошенничестве при продаже имиджевых прав клуба, сообщает Spiegel со ссылкой на Football Leaks.

По информации источника, в 2016 году «Реал» начала вести переговоры с американским инвестиционным фондом Providence о продаже имиджевых прав клуба в интернете. В следующем году стороны заключили контракт на € 200 млн сроком на четыре года. Предполагалось, что средства пойдут на реконструкцию домашнего стадиона мадридцев «Сантьяго Бернабеу».

Стало известно, что «Реал» заключил сделку с двумя дочерними компаниями фонда, расположенными на Каймановых островах. Эти компании были основаны в начале 2017 года и имели капитал в размере € 20 тыс. Таким образом мадридский клуб мог попытаться уйти от налогов в Испании. Отмечается, что в «Реале» были осведомлены о том, что эта сделка может быть расценена как мошенничество.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021