Аспиликуэта: лучший способ нейтрализовать Суареса – держать его подальше от наших ворот

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».



«Мы сосредоточены только на мыслях о победе. Думаю, когда у вас плохие результаты, люди вряд ли будут считать вас фаворитами. Но полагаю, сейчас обе команды не в той ситуации, в которой были во время жеребьевки.



«Атлетико» – очень крепкая команда, лидер чемпионата Испании. Мы знаем, что сыграем с очень сильным соперником, обладающим большим опытом в этом турнире. Эта команда работает со своим тренером много лет. Мы играем на выезде, но мы хотим показать свой футбол.



Луис Суарес? Лучший способ нейтрализовать его – держать подальше от ворот. Для этого нужна коллективная работа. Я играл против него, когда он был в «Ливерпуле» и «Барселоне». Мы знаем его статистику, это отличный нападающий. Поэтому мы постараемся сдерживать его с помощью командной игры и делать так, чтобы он был подальше от наших ворот», – приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.



Матч „Атлетико Мадрид“ — »Челси" состоится во вторник, 23 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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