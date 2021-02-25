«После матчей так не сплю». Арбитр Карасёв — о выступлении на рок-концерте

Футбольный арбитр Сергей Карасёв поделился эмоциями от выступления на концерте с рок-группой Catharsis.

«Спал хорошо. Видимо, был эмоционально выхолощен, потому что очень волновался и где-то, может, перегорел. Когда всё это произошло, расслабился и спал на удивление хорошо. Я так после своих матчей не сплю, как вчера. Проснулся, а в голове и картинка, и концерт, и песня, которую играл. До сих пор всё это крутится, потому что очень много эмоций. Не ожидал, что так будет. Это что-то из другой жизни – не моей.

Кто был инициатором? Игорь «Джефф» Поляков [основатель и гитарист Catharsis] и Олег Жиляков [вокалист]. Мы знакомы очень давно. Люблю этих ребят, мы общаемся. Они – футбольные болельщики, а Олег ещё и футболист, оканчивал ДЮСШ.

Мы почти не репетировали. Позавчера была репетиция у ребят, потому что они собираются за сутки до концерта на два-три часа – и всё. Заехал к ним. У них свой материал – нужно было наиграть новый. За 10-15 минут дал два прогончика. И практически с листа вышел вчера", — цитирует Карасёва «Гол».