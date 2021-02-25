Прядкин рассказал, как будут премировать судей РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал введение системы премирования судей чемпионата.



«Концептуально, как будет происходить выплата судьям. Эта информация конфиденциальна. К нам обратился Ашот Хачатурянц, попросили создать рабочую группу где будут представители клубов и люди из комитета. Клубы поддержали такой вид мотивации судей», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее в РФС провели презентацию компьютерной системы назначения судей на матчи Российской Премьер-Лиги. Система начинает функционировать с 20-го тура, с которого возобновится чемпионат России. Согласно алгоритму, есть две стороны – судьи и матчи. Рейтинг судьи формируется на основе баллов за теорию, физическую форму, знание английского языка, средний рейтинг матчей, которые он обслуживал, количество встреч и допущенных им ключевых ошибок. Рейтинг матча зависит от турнирной стадии, положения команд в турнирной таблице, рейтинга матча в СМИ и исторических взаимосвязей команд. Систему рейтинга будет дополнять система бонусов — малусов.