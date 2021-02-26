«Ротор» одержал волевую победу в гостевом матче с «Тамбовом»

«Тамбов» принимал «Ротор» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт открыли хозяева на 41-й минуте. Азер Алиев прошёл по левому флангу и навесил к линии вратарской, где центральные защитники упустили Артёма Архипова, который головой отправил мяч в сетку. На 54-й минуте автогол помог «Ротору» сравнять счёт — Зураб Гигашвили срезал мяч в свои ворота. Уже спустя четыре минуты гости вышли вперёд усилиями Андреса Понсе. Точку в матче на 71-й минуте поставил Николай Кипиани, чётко сыграв на добивании.

Таким образом, «Ротор» набрал 17 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (13) — на последнем, 16-м месте.