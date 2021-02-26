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«Ротор» одержал волевую победу в гостевом матче с «Тамбовом»

«Ротор» одержал волевую победу в гостевом матче с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» принимал «Ротор» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт открыли хозяева на 41-й минуте. Азер Алиев прошёл по левому флангу и навесил к линии вратарской, где центральные защитники упустили Артёма Архипова, который головой отправил мяч в сетку. На 54-й минуте автогол помог «Ротору» сравнять счёт — Зураб Гигашвили срезал мяч в свои ворота. Уже спустя четыре минуты гости вышли вперёд усилиями Андреса Понсе. Точку в матче на 71-й минуте поставил Николай Кипиани, чётко сыграв на добивании.

Таким образом, «Ротор» набрал 17 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (13) — на последнем, 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
26 февраля 2021, пятница. 19:00 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
1 : 3
Ротор
Волгоград
1:0 Архипов – 41'   1:1 Гигашвили – 54' (автогол)   1:2 Понсе – 58'   1:3 Кипиани – 71'
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