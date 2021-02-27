Пирло сообщил, что Дибале не потребуется операция

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что нападающему Пауло Дибале не потребуется операция.



«По поводу Дибалы пока нет новостей. Мы с медицинским персоналом клуба в ближайшее время обсудим, как лучше построить его программу восстановления, чтобы Пауло вернулся в строй как можно скорее. Он не будет прооперирован», — приводит слова Пирло Goal.com.



Напомним, Дибала получил травму колена 10 января в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло». 27-летний аргентинец покинул поле в первом тайме. Сообщалось, что Дибала отправился в Барселону на консультацию к хирургу.



В сезоне-2020/2021 Пауло Дибала провёл в составе «Ювентуса» 16 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Дибала прилетел в Барселону на консультацию хирурга. Игроку может потребоваться операция