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Дибала прилетел в Барселону на консультацию хирурга. Игроку может потребоваться операция

Дибала прилетел в Барселону на консультацию хирурга. Игроку может потребоваться операция
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прилетел в Барселону на консультацию хирурга Рамона Кугата. Футболиста сопровождает один из членов медицинского штаба туринского клуба.

Как сообщает Football Italia, аргентинец не видит никаких улучшений в восстановительном процессе после травмы колена. Ситуация также беспокоит главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло. Кугат проконсультирует Дибалу по поводу возможной операции на колене, которая может потребоваться Пауло, если повреждение окажется серьёзнее, чем было диагностировано изначально.

Дибала получил травму 10 января в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло». 27-летний аргентинец покинул поле в первом тайме.

В сезоне-2020/2021 Пауло провёл в составе «Ювентуса» 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Пауло Дибала приступил к тренировкам после травмы
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