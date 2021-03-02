Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: если футболисты «Сити» думают, что работа уже сделана, то они не будут играть

Гвардиола: если футболисты «Сити» думают, что работа уже сделана, то они не будут играть
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как мотивирует своих подопечных, несмотря на продолжительную победную серию.

«Мы не можем расслабиться ни на секунду. «Манчестер Сити» всегда может добиться большего – это наша цель. Несмотря на то, сколько мы выигрываем и каких результатов добиваемся, футболисты должны думать только о том, что мы можем добиться большего.

Когда я чувствую, что футболисты думают, что работа уже сделана или насколько она хороша, то эти парни не будут играть. В этом вопросе я полагаюсь на свою интуицию. Я точно знаю, когда ребята не готовы продолжать то, что нам нужно. Я уже говорил, что чемпионы — это «Ливерпуль», а у «Сити» впереди 9-10 матчей, а это очень много», — цитирует Гвардиолу Goal.

Сегодня, 2 марта, состоится матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало — в 23:00 мск.

Гвардиола: лучшая команда Европы — «Бавария». В Англии такой командой является «Ливерпуль»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021