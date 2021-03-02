Гвардиола: если футболисты «Сити» думают, что работа уже сделана, то они не будут играть

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как мотивирует своих подопечных, несмотря на продолжительную победную серию.

«Мы не можем расслабиться ни на секунду. «Манчестер Сити» всегда может добиться большего – это наша цель. Несмотря на то, сколько мы выигрываем и каких результатов добиваемся, футболисты должны думать только о том, что мы можем добиться большего.

Когда я чувствую, что футболисты думают, что работа уже сделана или насколько она хороша, то эти парни не будут играть. В этом вопросе я полагаюсь на свою интуицию. Я точно знаю, когда ребята не готовы продолжать то, что нам нужно. Я уже говорил, что чемпионы — это «Ливерпуль», а у «Сити» впереди 9-10 матчей, а это очень много», — цитирует Гвардиолу Goal.

Сегодня, 2 марта, состоится матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Начало — в 23:00 мск.

