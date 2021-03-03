ПАС с Лодыгиным вышел в полуфинал Кубка Греции, обыграв «Панатинаикос»

Во втором матче 1/4 финала Кубка Греции «ПАС Янина» переиграл «Панатинаикос». Встреча проходила

на стадионе «Апостолос Николаидис» в Афинах и завершилась со счётом 2:1.



На 2-й минуте матча счёт открыл полузащитник ПАСа Христос Элефтериадис. Спустя семь минут янинская команда увеличила преимущество благодаря автоголу Илиаса Хадзитеодоридиса. Ахиллеас Пунгурас отыграл один мяч во втором тайме.



Российский голкипер Юрий Лодыгин провёл на поле всю встречу. В первом матче ПАС также обыграл «Панатинаикос» со счётом 2:1.

Бывший голкипер «Зенита» Лодыгин стал голкипером ПАСа в январе. Юрий дебютировал за ПАС в матче с АЕК (2:0). Последним клубом Лодыгина был тульский «Арсенал», из которого футболист ушёл 1 августа 2020 года по окончании контракта.