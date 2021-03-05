«Челси» включился в борьбу за 21-летнего защитника «РБ Лейпциг»

Защитник «РБ Лейпцига» Ибраима Конате заинтересовал лондонский «Челси», сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».

Ассистент главного тренера «Челси» Жолт Лёв работал с Конате в «Лейпциге» и попытается убедить игрока присоединиться к «Челси».

Сообщалось, что в услугах 21-летнего француза заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Канониры» смогут выделить средства на покупку Конате в случае продажи своего нападающего Александра Ляказетта. «Арсенал» уже пытался подписать француза прошлой осенью, но переговоры клубов зашли в тупик.



«РБ Лейпциг» готов расстаться с Конате за € 50 млн. Transfermarkt оценивает его в € 35 млн.



В сезоне-2020/2021 Конате провёл в составе «Лейпцига» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. В стан «быков» Ибраима перешёл летом 2017 года на правах свободного агента.