Защитник «Лейпцига» Конате может перейти в «Арсенал»

Защитник «РБ Лейпцига» Ибраима Конате может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего француза заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает Evening Standard.

«Канониры» смогут выделить средства на покупку Конате в случае продажи своего нападающего Александра Ляказетта. Интерес к Ибраима также проявляет «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» готов расстаться с Конате за € 50 млн. При этом Transfermarkt оценивает его в € 35 млн. «Арсенал» уже пытался подписать француза прошлой осенью, но переговоры клубов зашли в тупик.

В сезоне-2020/2021 Конате провёл в составе «Лейпцига» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. В стан «быков» Ибраима перешёл летом 2017 года на правах свободного агента. Его прошлым и единственным на взрослом уровне клубом был французский «Сошо».