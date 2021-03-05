Защитник «Лейпцига» Конате может перейти в «Арсенал»

Защитник «РБ Лейпцига» Ибраима Конате может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего француза заинтересован лондонский «Арсенал», сообщает Evening Standard.
«Канониры» смогут выделить средства на покупку Конате в случае продажи своего нападающего Александра Ляказетта. Интерес к Ибраима также проявляет «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» готов расстаться с Конате за € 50 млн. При этом Transfermarkt оценивает его в € 35 млн. «Арсенал» уже пытался подписать француза прошлой осенью, но переговоры клубов зашли в тупик.
В сезоне-2020/2021 Конате провёл в составе «Лейпцига» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. В стан «быков» Ибраима перешёл летом 2017 года на правах свободного агента. Его прошлым и единственным на взрослом уровне клубом был французский «Сошо».
- 5 марта 2021
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