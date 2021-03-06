Рианчо: Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о нападающем красно-белых Квинсе Промесе.
«Я думаю, сейчас ему чуть-чуть терпения нужно, потому что он играет в России. Думаю, Квинси — хороший игрок.
Когда я работал в «Спартаке», я видел в нем хорошего профессионала, он здорово работал. Промесу не нужна только зарплата от «Спартака» — 150 процентов, что он продолжит выполнять свою работу профессионала на отлично!», — приводит слова Рианчо Sport 24.
Напомним, 25 февраля «Спартак» объявил на своём официальном сайте о завершении перехода Промеса из «Аякса». 29-летний футболист успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с красно-белыми. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.
- 6 марта 2021
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