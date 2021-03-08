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Червиченко: Мусаев до последнего будет цепляться за «Краснодар». Осуждать его неправильно

Червиченко: Мусаев до последнего будет цепляться за «Краснодар». Осуждать его неправильно
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева со своего поста после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Краснодар» проиграл «Спартаку» со счётом 1:6.

«Мне трудно давать советы Мусаеву. Стоит ли уйти самому? Я всегда подхожу к этому вопросу с человеческой точки зрения. У Мурада Олеговича хорошая зарплата. После такого матча и ухода где он найдёт клуб, который даст ему хотя бы половину? Нигде. Человек будет цепляться до последнего. Осуждать его за это неправильно. Но Галицкий должен сделать вывод, потому что это позор. Нельзя так позориться посреди Москвы», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

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