Бывший главный тренер «Шальке-04» Ральф Рангник ведёт переговоры с «Шальке-04» о возвращении в клуб в качестве спортивного директора, сообщает «твиттер» Bayern & Germany со ссылкой на Bild. В «Шальке» хотят, чтобы Рангник руководил выходом клуба из кризиса.

Ральф Рангник покинул пост главного тренера «Шальке-04» в 2011 году. Специалист возглавил «Шальке», сменив на вакантном посту Феликса Магата. После этого Рангник вывел клуб в полуфинал Лиги чемпионов и завоевал с ним Кубок и Суперкубок Германии. Также Рангник руководил гельзенкирхенским клубом в 2004-2005 годах. Последним клубом специалиста стал «РБ Лейпциг».

Ранее Рангник допустил, что возглавит сборную Германии после нынешнего рулевого национальной команды Йоахима Лёва, который покинет должность по окончании чемпионата Европы этим летом.

В этом сезоне «Шальке» набрал 10 очков и занимает 18-е место в таблице Бундеслиги.