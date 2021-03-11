Рангник допустил, что возглавит сборную Германии после Лёва

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник ответил на вопрос о потенциальном назначении на пост наставника сборной Германии. Нынешний рулевой национальной команды Йоахим Лёв покинет должность по окончании чемпионата Европы этим летом.



«Это работа, которая заинтересует каждого. В целом я многое допускаю, вопрос только во времени. В данный момент я свободен. Но если Немецкий футбольный союз пригласит меня, когда у меня уже будет работа, то будет слишком поздно.



Я с лёгкостью могу представить, что моё сотрудничество с Оливером Бирхоффом (менеджером сборной Германии. — Прим. «Чемпионата») будет очень продуктивным и хорошо скажется на будущем немецкого футбола», — цитирует Рангника Goal.com со ссылкой на Sky Sport Germany.

Флик может возглавить сборную Германии