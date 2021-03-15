Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» дома проиграл «Наполи»

«Милан» дома проиграл «Наполи»
Футбол / Италия 0

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Милан» проиграл «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 1:0.

На 49-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Наполи» Маттео Политано, ему ассистировал полузащитник Пётр Зелиньски. В добавленное время прямую красную карточку за неспортивное поведение получил вингер «Милана» Анте Ребич.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабрицио Паскуа. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Валерио Векки. Резервный арбитр — Розарио Абиссо.

«Наполи» в 26 матчах набрал 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» (56), который провёл на матч больше, находится на втором месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65).

Италия - Серия А. 27-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Политано – 49'
Удаления: Ребич – 90+2' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021