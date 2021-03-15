«Милан» дома проиграл «Наполи»

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Милан» проиграл «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 1:0.

На 49-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Наполи» Маттео Политано, ему ассистировал полузащитник Пётр Зелиньски. В добавленное время прямую красную карточку за неспортивное поведение получил вингер «Милана» Анте Ребич.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабрицио Паскуа. Ассистенты — Алессандро Костанцо и Валерио Векки. Резервный арбитр — Розарио Абиссо.

«Наполи» в 26 матчах набрал 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» (56), который провёл на матч больше, находится на втором месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65).