«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся заключительный матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 1:0.



Счёт был открыт на второй добавленной к первому тайму минуте. Нападающий гостей Садио Мане отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Диогу Жота ударом в касание отправил мяч точно в ближний угол ворот Патрисиу.

Видео гола Диогу Жоты в ворота своей бывшей команды

На 86-й минуте тяжелейшую травму получил вратарь хозяев Руй Патрисиу. Капитан «волков» Коннор Коди, пытаясь блокировать удар Мохамеда Салаха, въехал коленом в голову собственному голкиперу. Матч был приостановлен на 14 минут, пока медицинский персонал и врачи Скорой помощи оказывали помощь Патрисиу. Португалец покинул поле на носилках.

Видео чудовищной травмы Руя Патрисиу

«Ливерпуль» одержал всего лишь вторую победу в последних восьми матчах АПЛ.



Подопечные Юргена Клоппа в 29 матчах набрали 46 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (35) находится на 13-м месте.