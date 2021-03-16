Футбольному стадиону в Львове предложили присвоить имя Бандеры

Футбольный стадион «Арена Львов» во Львове (Украина) может в скором времени получить новое название.



Депутаты Львовского областного совета обратились в Кабинет министров Украины и Министерства молодёжи и спорта с предложением присвоить арене имя Степана Бандеры. Об этом сообщила депутат совета Ольга Березюк в своём «фейсбуке».



Как сообщает «Високий замок», обращение поддержали 68 депутатов, ещё семеро воздержались от участия в голосовании. Если инициатива воплотится в жизнь, то стадион будет называться так — «Арена Львов» имени Степана Бандеры.



На «Арене Львов» свои домашние матчи проводит «Львов». В настоящее время команда занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. После 16 матчей в её активе 12 очков.

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