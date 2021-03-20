«Подрезал у жены новые окуляры. И это модно?» Карпин выложил новое фото с отдыха в Дубае

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию с отдыха в Дубае.



«Подрезал у жены новые окуляры. И это модно? Наверное, это ещё и дорого. Да, жена? Признавайся!» — подписал фотографию Карпин.

Напомним, что после 23-го тура Российской Премьер-Лиги начинается перерыв на матчи национальных команд. В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести встречи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).



«Ростов», набрав 37 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Сочи». От зоны еврокубков подопечные Карпина отстают на 3 очка.