«Подрезал у жены новые окуляры. И это модно?» Карпин выложил новое фото с отдыха в Дубае

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию с отдыха в Дубае.
«Подрезал у жены новые окуляры. И это модно? Наверное, это ещё и дорого. Да, жена? Признавайся!» — подписал фотографию Карпин.
Напомним, что после 23-го тура Российской Премьер-Лиги начинается перерыв на матчи национальных команд. В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести встречи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
«Ростов», набрав 37 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Сочи». От зоны еврокубков подопечные Карпина отстают на 3 очка.
- 21 марта 2021
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